El legendario Jaguar XJ220 renace con una reinterpretación firmada por Ian Callum

Más de tres décadas después de convertirse en uno de los superdeportivos más admirados de su época, un ícono del automovilismo vuelve a captar la atención con una reinterpretación que combina nostalgia, tecnología y un enfoque estético completamente renovado.

La consultora Callum Design, encabezada por el reconocido diseñador Ian Callum, presentó un adelanto de su reinterpretación del Jaguar XJ220, un proyecto conceptual que actualiza la imagen del legendario deportivo británico sin perder la esencia que lo convirtió en un referente durante los 90.

Aunque por ahora se trata de un estudio de diseño y no existe un plan confirmado para producirlo en serie, el modelo muestra cómo podría evolucionar el XJ220 bajo una mirada contemporánea.

La primera imagen oficial revela una silueta claramente inspirada en el original, aunque con proporciones más compactas y una zaga completamente rediseñada, más afilada y con una caída posterior más pronunciada.

Pese a la profunda renovación estética, el concepto conserva elementos emblemáticos del modelo original. Entre ellos destacan las características ventanillas laterales de forma ovalada, las tomas de aire ubicadas tras las puertas y unas llantas de estilo disco que reinterpretan el diseño de las clásicas aleaciones del XJ220. El conjunto se completa con el tradicional color Spa Silver, otro guiño al histórico superdeportivo.

El habitáculo también sigue la misma filosofía, recuperando parte del diseño interior del modelo de los años 90, aunque adaptado a un enfoque más moderno y sofisticado. La intención de Callum ha sido crear un auténtico sucesor visual y no un simple homenaje.

La compañía no ha entregado detalles técnicos, aunque todo indica que, de llegar a materializarse, el proyecto no recurriría exclusivamente a una motorización eléctrica. El XJ220 original utilizaba un motor V6 biturbo de 3,5 litros con 542 CV y era capaz de superar los 350 km/h, convirtiéndose en uno de los automóviles más rápidos de su tiempo.

Por ahora, Callum Design mantiene el proyecto como un ejercicio creativo, aunque dejó abierta la posibilidad de desarrollar una unidad exclusiva por encargo. Su presentación completa podría coincidir con el 35° aniversario del debut del Jaguar XJ220, previsto para octubre.