Cae el velo del Lamborghini más potente y rápido de la historia

Hace 55 años el Miura inició la saga más extrema de Lamborghini. Desde entonces, las siglas SV (Super Veloce) han firmado las variantes más deportivas del fabricante italiano, hasta ahora inscritas también en el Diablo, Murciélago y Aventador, a los que hoy se suma un quinto modelo: el Revuelto SV, el cual se presenta con el título del Lamborghini más potente y veloz de la historia.

La fórmula de los SV es conocida: menos peso, más potencia, aerodinámica mejorada y un chasis más deportivo. Así y tras ser revisado para la ocasión, el tren motriz híbrido del Revuelto (un V12 atmosférico de 6.5 litros más tres motores eléctricos, dos delanteros y uno trasero), alcanza ahora 1.085 Hp (+50 Hp) y una cifra de par brutal, nada menos que 1.425 Nm.

Con ello, sus prestaciones son de infarto: 345 km/h de velocidad máxima, 2,4 segundos para el 0-100 y 6,7 para el 0-200.

El Revuelto SV impacta con su sola presencia. Y es que su carrocería, respecto del modelo convencional, fue rediseñada con un paquete aerodinámico, gracias al cual consigue un 80% más de carga.

Hablamos de un nuevo splitter delantero, bajos, una nueva aleta integrada en el parachoques, un alerón trasero doble y nuevos conductos de refrigeración para los frenos.

A su gran impronta también suma la presencia de mucha fibra de carbono vista, los toques en rojo (en el difusor y alerón traseros) y negro (alerón trasero y llantas), y las siglas SV en las aletas traseras.

El chasis del Revuelto Super Veloce, por su parte, estrena nueva suspensión activa con amortiguadores ajustables, derivada directamente de la categoría GT3 y que permite una adaptación total del comportamiento del auto.

Gracias a ella, la variante en cuestión gana un 17% en agilidad y un 10% en agarre lateral, respecto al modelo que le sirve de base.

Finalmente, su nuevo esquema de frenos cerámicos CCM-R Plus, promete un mejor desempeño en condiciones extremas. Según los datos suministrados por Lamborghini, el Revuelto SV consigue un 11% más de deceleración, un +23% de capacidad de disipación de calor y un -12% en la temperatura de los discos de freno. Todo esto unido a un juego de neumáticos Bridgestone Potenza Race R montados sobre llantas forjadas de 20 y 21″.

Como todos los Super Veloce, el Revuelto SV tendrá una producción limitada. Solo 1.963 unidades saldrán de la fábrica de Sant’Agata (Bolonia). Una cifra en honor al año de fundación de la marca italiana.