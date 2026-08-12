Éxito total: más de la mitad de los VW Golf GTI disponibles para Chile, ya están reservados

Aun cuando falta para su llegada al país, el fanatismo por el Volkswagen Golf GTI se hizo sentir con fuerza al anunciarse su regreso e inicio de preventa. Y es que a solo 24 horas de habilitarse el libro de pedidos, más de 50 de las 100 unidades que conformarán el único embarque disponible para Chile, ya fueron reservadas.

“El Golf GTI es un modelo muy especial para Volkswagen y sabemos que existe una comunidad de clientes y fanáticos que llevaba años esperando su regreso. Por eso quisimos traerlo nuevamente a Chile con una configuración muy completa y manteniendo intactos los atributos de desempeño, diseño y tecnología que lo han convertido en un ícono durante cinco décadas. La respuesta que hemos visto durante las primeras horas confirma ese interés”, señaló el gerente general de Porsche Chile, Daniel Rojas.

El nuevo Golf GTI llegará en una única versión de origen alemán, equipada con un motor 2.0 Turbo de 265 Hp y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades. Con esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en cerca de 5,9 segundos.

Entre su equipamiento, apunta llantas de 18 pulgadas, iluminación Matrix IQ.Light, techo panorámico, asientos deportivos, climatizador de tres zonas y una pantalla central de 12,9 pulgadas, además de conectividad inalámbrica y sistema de audio Harman Kardon.

En seguridad, cuenta con siete airbags y distintas asistencias a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, detector de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

Su precio aún no se define, pero debería estar entre los $40 y $45 millones.



