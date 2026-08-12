SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Éxito total: más de la mitad de los VW Golf GTI disponibles para Chile, ya están reservados

    El icónico hot hatch regresará al país a fines de 2026, justo para celebrar su medio siglo de vida y los 75 años de presencia de la firma de Wolfsburg en territorio nacional.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Aun cuando falta para su llegada al país, el fanatismo por el Volkswagen Golf GTI se hizo sentir con fuerza al anunciarse su regreso e inicio de preventa. Y es que a solo 24 horas de habilitarse el libro de pedidos, más de 50 de las 100 unidades que conformarán el único embarque disponible para Chile, ya fueron reservadas.

    “El Golf GTI es un modelo muy especial para Volkswagen y sabemos que existe una comunidad de clientes y fanáticos que llevaba años esperando su regreso. Por eso quisimos traerlo nuevamente a Chile con una configuración muy completa y manteniendo intactos los atributos de desempeño, diseño y tecnología que lo han convertido en un ícono durante cinco décadas. La respuesta que hemos visto durante las primeras horas confirma ese interés”, señaló el gerente general de Porsche Chile, Daniel Rojas.

    El nuevo Golf GTI llegará en una única versión de origen alemán, equipada con un motor 2.0 Turbo de 265 Hp y 370 Nm de torque, asociado a una transmisión automática DSG de siete velocidades. Con esta configuración, acelera de 0 a 100 km/h en cerca de 5,9 segundos.

    Entre su equipamiento, apunta llantas de 18 pulgadas, iluminación Matrix IQ.Light, techo panorámico, asientos deportivos, climatizador de tres zonas y una pantalla central de 12,9 pulgadas, además de conectividad inalámbrica y sistema de audio Harman Kardon.

    En seguridad, cuenta con siete airbags y distintas asistencias a la conducción, como frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, detector de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

    Su precio aún no se define, pero debería estar entre los $40 y $45 millones.


    Más sobre:Lanzamientos autosautos icónicosVolkswagen Golf GTI

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP enfrenta cuestionamientos en comisión de Educación por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    Expresidente Boric: “Se habla tanto de la educación pública en el debate sin haber pisado una escuela”

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Lo más leído

    1.
    El Subaru Outback 2026 llega con más tecnología que sus predecesores

    El Subaru Outback 2026 llega con más tecnología que sus predecesores

    2.
    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    3.
    Chevrolet cuelga los guantes en China

    Chevrolet cuelga los guantes en China

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Servicios

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    Lluvia de estrellas Perseidas 2026: a qué hora se pueden ver desde Chile esta noche

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Platense vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver el amistoso de Deportivo vs. Real Madrid en TV y streaming

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”
    Chile

    Organizaciones medioambientalistas exponen ante el TC contra la megarreforma: “Entrega un regalo regulatorio a empresas”

    Proyecto para ajustar los SLEP enfrenta cuestionamientos en comisión de Educación por postergación y flexibilización de exigencias a municipios

    Rabat desdramatiza críticas a reforma de seguridad y dice no sentir presión de su sector por indultos

    Juan Claro dejará el brazo minero del grupo Luksic tras 21 años como miembro del directorio
    Negocios

    Juan Claro dejará el brazo minero del grupo Luksic tras 21 años como miembro del directorio

    Accionistas de Potasios rechazan fusión de las dos series de acciones

    Uber invierte en la chilena Galgo y financiará las motos de sus repartidores en el país en 2027

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile
    Tendencias

    Tormentas eléctricas, viento, lluvia y nieve: revisa los sectores afectados en el norte de Chile

    Cuándo comienza la lluvia en la Región Metropolitana y qué esperar del evento de precipitaciones

    Estos son los factores de riesgo que puedes controlar para prevenir la demencia, según un estudio

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030
    El Deportivo

    ADN culé para la Oranje: Xavi Hernández es el nuevo entrenador de Países Bajos rumbo a 2030

    Municipios sellan alianza para llevar a todo Chile el legado inclusivo de los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales

    Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero
    Tecnología

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Así son los nuevos accesorios y consola inspirados en Marvel’s Wolverine

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo
    Cultura y entretención

    Fother Muckers regresa con nuevo disco y anuncia show en Teatro Coliseo

    Poeta uruguaya Circe Maia gana el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026

    “Sigue siendo tan empalagosa como siempre”: ¿está a la altura de las expectativas el regreso de Ted Lasso?

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt
    Mundo

    Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    Primarias en EE.UU.: ola progresista entre demócratas se frena en Wisconsin y aliado de Trump pierde en Minnesota

    Cazuela de cerdo
    Paula

    Cazuela de cerdo

    Hablemos de amor: mi primer amor

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?