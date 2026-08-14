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    Moon, así se llama la marca de cargadores eléctricos de Porsche Chile

    El grupo que representa a las marcas Volkswagen, Cupra, Audi y Skoda en el país, presentó un nuevo ecosistema de carga para espacios públicos y privados.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    Porsche Chile, representantes de las marcas del Grupo Volkswagen en el país, realizó su primer e-Day, un encuentro dedicado a la electromovilidad en el que presentó los avances y resultados de su estrategia y productos; así como también un nuevo ecosistema de carga llamado Moon, el cual busca facilitar la experiencia de reabastecimiento eléctrico de sus clientes en espacios públicos y privados.

    “Este primer e-Day refleja la convicción con la que estamos abordando la electromovilidad en Chile. Queremos acercar estas tecnologías a más personas, entregando una oferta cada vez más amplia, una red preparada y soluciones que faciliten su adopción. Vemos un mercado con un enorme potencial de crecimiento y queremos ser protagonistas de esa transformación”, señaló Daniel Rojas, CEO de Porsche Chile.

    Moon es una empresa creada por Porsche Holding Austria y que ya opera en más de 25 países del mundo con alrededor de 5.000 puntos de carga. ¿Su objetivo? Facilitar la experiencia de los usuarios del grupo, a través de cargadores propios para domicilios y concesionarios, así como también con nuevos puntos de carga públicos que, en primera instancia, operarán con el respaldo de Copec Voltex.

    “Para nosotros, la presentación de Moon refuerza el trabajo que estamos haciendo y lo fundamental que es para nosotros el que los clientes puedan tener una buena experiencia a bordo de nuestros modelos. No solo el manejarlos, sino también que el proceso de carga no sea un tema, y es aquí donde entra Moon”, expuso Francisco Montes, subgerente de Electromovilidad en Porsche Chile.

    Plan EV

    Moon se inserta dentro de la estrategia global del Grupo Volkswagen, que se ha consolidado como uno de los principales actores de la electromovilidad en Europa, con cinco modelos entre los diez eléctricos más vendidos y con una meta de alcanzar 4 millones de vehículos eléctricos comercializados para este 2026.

    En Chile, la estrategia se despliega a través de las distintas marcas representadas por Porsche Chile. Así CUPRA combina modelos microhíbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos, con Formentor PHEV y Tavascan entre sus protagonistas. Volkswagen, por su parte, tiene al ID.4 y evalúa la incorporación de nuevos modelos híbridos hechos en la región y para la región a partir del próximo año.

    Audi lidera el segmento eléctrico premium alemán gracias a su familia e-tron; mientras que Škoda impulsa su oferta con Elroq y Enyaq, junto con nuevos desarrollos eléctricos destinados a ampliar su presencia en distintos segmentos.

    Con este plan, Porsche Chile espera al menos duplicar durante 2026 las ventas de vehículos electrificados respecto de 2025 y sentar las bases para un crecimiento sostenido hacia 2027, apoyado en nuevos lanzamientos, una mayor disponibilidad de productos y una red de concesionarios más activa en la promoción de soluciones eléctricas e híbridas enchufables.

    Más sobre:Cargadores eléctricosMoonPorsche Chile

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