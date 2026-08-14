ELMT Max: el futuro de los SUV todoterreno, según Baic

¿Cómo podrían ser los futuros SUV todoterreno? Baic tiene una idea y la transformó en un diseño y un conceptual: se llama ELMT Max, un modelo que combina una estética de ingeniería, soluciones modulares y una interpretación contemporánea de la aventura.

Se trata del primer gran exponente de “ELEMENTAL”, la nueva filosofía de diseño de la marca china que se estructura sobre cuatro conceptos: Tierra, Robustez, Alegría Activa y Figital (mezcla física y digital). La propuesta busca inspirarse en la naturaleza, transmitir resistencia y confiabilidad, incorporar elementos que expresen energía y diversión, y combinar la interacción física con las nuevas posibilidades digitales.

Más que un ejercicio puramente estético, que podría nunca llegar a producción, el ELMT Max plantea una arquitectura pensada para adaptarse a diferentes escenarios de uso. Su concepto modular permite intercambiar o modificar paneles exteriores, puertas, elementos interiores y soluciones de carga, con el objetivo de transformar el vehículo según las necesidades de sus usuarios, desde los desplazamientos cotidianos hasta las actividades outdoor y las expediciones.

El exterior combina proporciones verticales, voladizos cortos y una elevada distancia al suelo, elementos que buscan favorecer sus capacidades fuera del camino. A esto se suman neumáticos de gran diámetro, pasos de rueda de grandes dimensiones, una carrocería de superficies planas y elementos estructurales visibles.

La iluminación también adquiere un papel funcional. El frontal incorpora una nueva parrilla tridimensional tipo túnel, acompañada por una firma luminosa LED de ancho completo y grupos ópticos horizontales. En la parte posterior, las luces verticales se integran con una carrocería de aspecto robusto.

Uno de los elementos distintivos son sus componentes concebidos para ser reemplazables o desmontables, una solución que apunta a facilitar la reparación y adaptación del vehículo. Los estribos laterales integrados en la estructura, además, cumplen una función práctica al facilitar el acceso a la zona superior.

El concepto también rompe con la distribución tradicional de los SUV. El habitáculo privilegia superficies modulares, espacios configurables y materiales resistentes, con una orientación hacia la funcionalidad y facilidad de limpieza.

El tablero incorpora una configuración de doble módulo cilíndrico, una pantalla central de gran formato y un cuadro de instrumentos digital, mientras que el volante multifunción presenta un diseño de parte superior plana.

Las especificaciones definitivas del sistema de propulsión del ELMT Max se mantienen en secreto, aunque de todas formas se anticopa una configuración híbrida turboalimentada 1,5 litros y alrededor de 400 CV, antecedentes que deben entenderse como referencia y no como cifras oficiales de producción, porque aún no está definido si alguna vez este modelo verá la luz.

Presentado originalmente en el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Concept Car de Estreno de Marca China, el ELMT Max representa una declaración de intenciones de BAIC, en línea con su experiencia histórica en vehículos todoterreno: proyectar la nueva generación de modelos, donde la resistencia, la funcionalidad y la posibilidad de personalización sean parte central de la experiencia.