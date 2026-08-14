SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    ELMT Max: el futuro de los SUV todoterreno, según Baic

    El prototipo de la marca china, que probablemente no se desarrolle comercialmente, propone una nueva mirada sobre la modularidad, funcionalidad y experiencia de conducción off-road.

     

    ¿Cómo podrían ser los futuros SUV todoterreno? Baic tiene una idea y la transformó en un diseño y un conceptual: se llama ELMT Max, un modelo que combina una estética de ingeniería, soluciones modulares y una interpretación contemporánea de la aventura.

    Se trata del primer gran exponente de “ELEMENTAL”, la nueva filosofía de diseño de la marca china que se estructura sobre cuatro conceptos: Tierra, Robustez, Alegría Activa y Figital (mezcla física y digital). La propuesta busca inspirarse en la naturaleza, transmitir resistencia y confiabilidad, incorporar elementos que expresen energía y diversión, y combinar la interacción física con las nuevas posibilidades digitales.

    Más que un ejercicio puramente estético, que podría nunca llegar a producción, el ELMT Max plantea una arquitectura pensada para adaptarse a diferentes escenarios de uso. Su concepto modular permite intercambiar o modificar paneles exteriores, puertas, elementos interiores y soluciones de carga, con el objetivo de transformar el vehículo según las necesidades de sus usuarios, desde los desplazamientos cotidianos hasta las actividades outdoor y las expediciones.

    El exterior combina proporciones verticales, voladizos cortos y una elevada distancia al suelo, elementos que buscan favorecer sus capacidades fuera del camino. A esto se suman neumáticos de gran diámetro, pasos de rueda de grandes dimensiones, una carrocería de superficies planas y elementos estructurales visibles.

    La iluminación también adquiere un papel funcional. El frontal incorpora una nueva parrilla tridimensional tipo túnel, acompañada por una firma luminosa LED de ancho completo y grupos ópticos horizontales. En la parte posterior, las luces verticales se integran con una carrocería de aspecto robusto.

    Uno de los elementos distintivos son sus componentes concebidos para ser reemplazables o desmontables, una solución que apunta a facilitar la reparación y adaptación del vehículo. Los estribos laterales integrados en la estructura, además, cumplen una función práctica al facilitar el acceso a la zona superior.

    El concepto también rompe con la distribución tradicional de los SUV. El habitáculo privilegia superficies modulares, espacios configurables y materiales resistentes, con una orientación hacia la funcionalidad y facilidad de limpieza.

    El tablero incorpora una configuración de doble módulo cilíndrico, una pantalla central de gran formato y un cuadro de instrumentos digital, mientras que el volante multifunción presenta un diseño de parte superior plana.

    Las especificaciones definitivas del sistema de propulsión del ELMT Max se mantienen en secreto, aunque de todas formas se anticopa una configuración híbrida turboalimentada 1,5 litros y alrededor de 400 CV, antecedentes que deben entenderse como referencia y no como cifras oficiales de producción, porque aún no está definido si alguna vez este modelo verá la luz.

    Presentado originalmente en el Salón del Automóvil de Guangzhou 2025, donde obtuvo el reconocimiento a Mejor Concept Car de Estreno de Marca China, el ELMT Max representa una declaración de intenciones de BAIC, en línea con su experiencia histórica en vehículos todoterreno: proyectar la nueva generación de modelos, donde la resistencia, la funcionalidad y la posibilidad de personalización sean parte central de la experiencia.

    Más sobre:NoticiasBaicELMT MaxSuvTodoterrenoOff-roadVehículos conceptuales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”

    Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    La evaluación de Christian Alveal por operación Cancerbero: “Hay aspectos de seguridad que siempre se tienen que proteger”

    Lo más leído

    1.
    El Subaru Outback 2026 llega con más tecnología que sus predecesores

    El Subaru Outback 2026 llega con más tecnología que sus predecesores

    2.
    Chevrolet cuelga los guantes en China

    Chevrolet cuelga los guantes en China

    3.
    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    El Tesla más barato llega a Chile: así es el Model 3 RWD

    4.
    Éxito total: más de la mitad de los VW Golf GTI disponibles para Chile, ya están reservados

    Éxito total: más de la mitad de los VW Golf GTI disponibles para Chile, ya están reservados

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Las regiones donde más lloverá durante el nuevo sistema frontal, según el pronóstico

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones
    gratis

    Cómo leer La Tercera gratis en el Metro de Santiago y sin restricciones

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    ¿Qué es más dañino, el cigarro convencional o el tabaco para armar? Esto dice la ciencia

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Servicios

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Admisión Escolar 2027: ¿Hasta cuándo se puede postular a los colegios?

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 14 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”
    Chile

    Alvarado evita profundizar en motivos de salida de Duco del gabinete y abre puerta a exlanzadora “en algún otro desafío futuro”

    Moreno y reforma constitucional en seguridad: “Una persona que es un peligro para la sociedad se justifica que pierda ciertos derechos”

    Rating del jueves 13 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Invertir no es lo mismo que crear empleo
    Negocios

    Invertir no es lo mismo que crear empleo

    Ingevec muestra fuerte salto en utilidades e ingresos en el segundo trimestre

    “Es inequívocamente satisfactorio”: ministro Quiroz celebra decisión del TC por la invariabilidad tributaria

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora
    Tendencias

    Continúa el “caos” en Santiago: vuelven las tormentas eléctricas y la lluvia a esta hora

    Revisa todas las regiones de Chile que tendrán lluvia este viernes, según el pronóstico

    Burundanga: ¿puede hacerte perder la conciencia con solo tocarla? Lo que dice la evidencia científica

    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte
    El Deportivo

    Los candidatos que se barajan para reemplazar a Natalia Duco en el Ministerio del Deporte

    Exjugador de la Generación Dorada de la Roja: “Marcelo Díaz no era el sapo, era otro”

    Despedida en el Nacional y embajador de los 100 años: los homenajes que prepara la U para Marcelo Díaz tras anunciar su retiro

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo
    Tecnología

    Review de los Sony 1000X The Collexion: el salto definitivo al audio de lujo

    Presentan refrigerador con IA, empotrable y con ventana hacia el interior: llega a Chile el Bespoke AI con AutoView

    Stage Tour: así es el nuevo juego musical que hereda el legado de Guitar Hero

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”
    Cultura y entretención

    Gianluca no suelta el trap: “Siento que este disco es lo mejor que he hecho”

    “Inquisitivo” y “conmovedor”: así es el documental de Maite Alberdi sobre un insólito caso mexicano

    Circe Maia y la belleza de lo cotidiano: tras los pasos de la ganadora del Premio Pablo Neruda 2026

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles
    Mundo

    Estados Unidos declara su apoyo total a Japón en la crisis con Rusia tras la visita de Putin a las Kuriles

    Ceuta: Madrid y Rabat anuncian medidas ante rumores de un inminente ingreso de marroquíes

    Revés para Macron: Tribunal Constitucional francés bloquea la prohibición de las redes sociales para menores de 15 años

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta
    Paula

    Menopausia y trabajo: cuando las desigualdades acumuladas pasan la cuenta

    Datos Paula: las obras infantiles imperdibles del FAMFEST 2026

    Cazuela de cerdo