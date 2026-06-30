BMW X5 estrena generación con diseño renovado y cinco opciones de propulsión

La evolución del SUV que dio origen a la familia BMW X llega con una propuesta completamente renovada. La quinta generación del X5 apuesta por un diseño más limpio y robusto, una cabina de última generación y una inédita oferta de cinco sistemas de propulsión, convirtiéndose en el primer modelo de la marca en ofrecer tal variedad tecnológica.

La gama contempla motores de gasolina y diésel con tecnología mild hybrid de 48 V, variantes híbridas enchufables, el nuevo BMW iX5 100% eléctrico y, posteriormente, el iX5 Hydrogen, impulsado por pila de combustible de hidrógeno. Esta estrategia permite responder a distintos perfiles de usuarios sin renunciar al carácter dinámico que distingue al modelo.

La versión totalmente eléctrica estrena la sexta generación de la tecnología BMW eDrive, apoyada en una arquitectura de 800 voltios, baterías cilíndricas de nueva generación y carga bidireccional. En su configuración iX5 60 xDrive ofrece hasta 845 kilómetros de autonomía, una batería de 140 kWh y carga ultrarrápida de hasta 450 kW. Además, desarrolla 570 hp y acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,7 segundos.

En diseño, el nuevo X5 adopta el lenguaje estético de la Neue Klasse, con una silueta más monolítica, una parrilla BMW Iconic Glow de disposición vertical y una nueva firma lumínica de doble “X”, inédita en la marca. También incorpora manillas integradas BMW Winglets y llantas de hasta 23 pulgadas, junto con paquetes M Sport y accesorios M Performance para quienes buscan una apariencia más deportiva.

El interior también da un importante salto tecnológico. Destacan el nuevo BMW Panoramic iDrive, el sistema operativo BMW Operating System X, un Head-Up Display tridimensional, pantalla panorámica que recorre el parabrisas y, por primera vez en un X5, una pantalla exclusiva para el pasajero delantero. Materiales como la pizarra natural y el vidrio elevan la sensación de sofisticación del habitáculo.

En el apartado dinámico, el SUV incorpora suspensión adaptativa de serie, distribución de peso cercana al 50:50 y sistemas avanzados de asistencia a la conducción de nivel 2. Las variantes eléctricas e híbridas enchufables podrán equipar el Control Adaptativo del Chasis Professional, mientras que el sistema BMW Soft-Stop promete las frenadas más suaves desarrolladas por la marca.

El nuevo BMW X5 comenzará a fabricarse en agosto de 2026 en la planta de Spartanburg, Estados Unidos, con las primeras entregas previstas para noviembre y las versiones eléctricas e híbridas enchufables durante los primeros meses de 2027.