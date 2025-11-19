Francisco Orrego en picada contra directivas de Chile Vamos: “Si quieren decirle al votante que somos de centro, me voy”
En la sección "La Mesa del Poder" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el diputado electo al distrito 10, Francisco Orrego, conversó junto a Pier Karlezi, quien obtuvo un escaño a la Cámara en el distrito 8. Junto a Rodrigo Álvarez abordaron el escenario en las "tres derechas" luego de la primera vuelta y la opciones que se abren para Chile Vamos luego de su debacle en la presidencial. En el video, las duras críticas de Orrego a la coalición de centroderecha.
