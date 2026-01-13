SUSCRÍBETE POR $1100
    Gigantesca ola en Santa Clara del Mar dejó a un fallecido y 35 heridos

    La tarde de este lunes, decenas de turistas fueron sorprendidos por una ola de gran magnitud, que alcanzó una altura entre cinco y seis metros, azotando la Costa Atlántica, en la playa de la localidad de Santa Clara del Mar.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El momento quedó registrado y se logra ver la gran cantidad de bañistas que se encontraban disfrutando del mar cuando la ola impactó en la costa, tomándolos por sorpresa y arrastrándolos violentamente.

    Según expertos, esto corresponde a un fenómeno meteorológico conocido como “meteotsunami”, que cuenta con antecedentes en la Costa Atlántica bonaerense.

    Esto corresponde a una ola de gran tamaño que es generada por causas metereológicas, como cambios repentinos en la presión atmosférica.

    El director de la Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián Garcia, confirmó que el evento metereológico dejó a una persona fallecida y otras 35 resultaron heridas.

    Más sobre:InternacionalArgentinaOla giganteFenómeno metereológicotragedia

