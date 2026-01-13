Gigantesca ola en Santa Clara del Mar dejó a un fallecido y 35 heridos

El momento quedó registrado y se logra ver la gran cantidad de bañistas que se encontraban disfrutando del mar cuando la ola impactó en la costa, tomándolos por sorpresa y arrastrándolos violentamente.

Según expertos, esto corresponde a un fenómeno meteorológico conocido como “meteotsunami”, que cuenta con antecedentes en la Costa Atlántica bonaerense.

Esto corresponde a una ola de gran tamaño que es generada por causas metereológicas, como cambios repentinos en la presión atmosférica.

El director de la Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián Garcia, confirmó que el evento metereológico dejó a una persona fallecida y otras 35 resultaron heridas.