SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Imágenes aéreas del trágico accidente de trenes que enluta a España

    El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en Adamuz, localidad al norte de la provincia de Córdoba, ha dejado hasta ahora al menos 39 fallecidos y 152 heridos. Se considera la peor tragedia ferroviaria en España desde el año 2013, cuando un accidente similar ocurrido en Santiago de Compostela, dejó un saldo de 80 personas muertas y 144 heridas.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Accidente de trenesEspañatrenes de alta velocidadmuertos por accidente de trenes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    El próximo Rolls-Royce eléctrico mira al Cullinan para definir su camino

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Servicios

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”
    Chile

    Diputado Cuello y apertura de Jara a renunciar al PC: “Ella tendrá que tomar las definiciones”

    Gobernador Giacaman por incendios en Biobío: “No tengo dudas de que hay muchas más personas fallecidas”

    Incendios forestales: los albergues habilitados con alimentación Junaeb en Ñuble y Biobío

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026
    Negocios

    Cifra histórica: Falabella invertirá US$900 millones en el 2026

    Dólar estable en medio de repunte del cobre e inquietud por amenaza arancelaria de Trump por Groenlandia

    Grupo Santander compra el negocio de rentas vitalicias de Principal en Chile

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días
    Tendencias

    Tras la ola de calor: el leve “respiro térmico” que tendrá la Región Metropolitana los próximos días

    Por qué Guatemala declaró estado de sitio y cómo se relaciona con el asesinato de 8 policías

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa
    El Deportivo

    ¿Una indirecta a Fernando Zampedri? El particular apodo de la cuenta oficial de Colo Colo a Javier Correa

    “Comportamiento inaceptable”: la CAF condena los hechos registrados en la final de la Copa Africana de Naciones

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza
    Mundo

    El Kremlin revela que Trump invitó a Putin para que sea parte de la Junta de Paz para Gaza

    Trump advierte a Noruega que no se siente obligado a “pensar puramente en la paz” tras no recibir el Nobel

    “Es un accidente muy difícil de explicar”: Lo que se sabe de la peor tragedia ferroviaria en España desde 2013

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”