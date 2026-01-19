Imágenes aéreas del trágico accidente de trenes que enluta a España
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en Adamuz, localidad al norte de la provincia de Córdoba, ha dejado hasta ahora al menos 39 fallecidos y 152 heridos. Se considera la peor tragedia ferroviaria en España desde el año 2013, cuando un accidente similar ocurrido en Santiago de Compostela, dejó un saldo de 80 personas muertas y 144 heridas.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.