Imágenes sensibles: develan que un bombardeo en Gaza mató a una niña que recolectaba agua para su familia

A través de redes sociales comenzó a circular un video que acredita las denuncias contra Israel: el asesinato de niños en la Franja de Gaza. El registro capta el momento exacto en que un dron dio muerte a una niña que trasladaba agua para su familia.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

La organización Euro-Me Human Rights Monitor investigó el origen del video y confirmó la veracidad del contenido.

Las imágenes muestran a la menor caminando con un balde de agua entre los escombros. En ese instante, una explosión acabó con su vida.

Según detalló la ONG, el video “muestra el momento en que un dron israelí disparó un misil contra Amna Ashraf al-Mufti, de 11 años, mientras llevaba un bidón de agua vacía en el patio del hospital“. Ocurrió el 21 de diciembre de 2024.

El Ministerio de Salud de Gaza explicó que el ataque se registró durante un asedio israelí contra el Hospital Kamal Adwan.

