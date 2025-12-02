Imágenes sensibles: hombre desnudo atacó a vehículos en ruta que une Chile con Argentina
Carabineros detuvo a un hombre de nacionalidad chilena en estado de ebriedad, que destrozó el parabrisas de un auto argentino y atemorizó a los conductores que transitaban por la ruta internacional CH-255.
De acuerdo a información recopilada por el medio argentino La Nación durante esta jornada, el incidente ocurrió el pasado jueves 27 de noviembre en el transcurso de la tarde.
No se registraron heridos, pero un vehículo de dueños argentinos terminó con el parabrisas roto.
El sujeto fue detenido por desórdenes públicos y daños materiales, y cuando fue capturado, estaba agresivo, descontrolado y con un evidente nivel de intoxicación alcohólica.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.