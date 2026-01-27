Impactantes registros de las Cataratas del Niágara “congeladas” por bajas temperaturas

En redes sociales se viralizaron diversos registros que muestran las Cataratas del Niágara parcialmente congeladas tras la tormenta invernal que azotó este fin de semana a Estados Unidos y Canadá, registrando temperaturas de hasta -55 ºC en algunas zonas.

En las imágenes se puede ver como las temperaturas extremas provocaron que el Río Niágara quedara cubierto de una capa de nieve y su corriente cayera con trozos de hielo. A pesar del frío los turistas han acudido a ver este famoso atractivo y fotografiar el paisaje.

El Servicio Meteorológico de Canadá prevé que las temperaturas se mantengan los próximos días.