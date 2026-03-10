¡Increíble avistamiento!: captan a pudú descendiendo por río cerca del Lago Llanquihue
Un inusual encuentro vivó el guía turistico @diegokuzumakichigo en el sector de Cascadas, a orillas del Lago Llanquihue cuando avistó a un pudú transitando a gran velocidad entre agua, rocas y vegetación del bosque. Este pequeño ciervo es considerado uno de los más pequeños del mundo y a pesar de que su hábitat se encuentra en el sur de Chile, encontrar con uno es una escena poco común.
