SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    ¡Increíble avistamiento!: captan a pudú descendiendo por río cerca del Lago Llanquihue

    Un inusual encuentro vivó el guía turistico @diegokuzumakichigo en el sector de Cascadas, a orillas del Lago Llanquihue cuando avistó a un pudú transitando a gran velocidad entre agua, rocas y vegetación del bosque. Este pequeño ciervo es considerado uno de los más pequeños del mundo y a pesar de que su hábitat se encuentra en el sur de Chile, encontrar con uno es una escena poco común.

    Por 
    Sebastián García
    Más sobre:PudúLago LlanquihueMundo AnimalEspecies protegidas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Honda revive el Insight: el histórico híbrido que desafió al Prius prepara su regreso

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Colegios de Valparaíso y Viña del Mar con suspensión de clases por el cambio de mando

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 9 de marzo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Los desvíos de tránsito en la RM y Valparaíso por el cambio de mando presidencial

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Liverpool por la Champions League

    Defensas de imputados por caída del Hércules C-130 descartan responsabilidad en la tragedia y acusan investigación sesgada de la Fiscalía

    Comisión de Vivienda del Senado rechaza recorte de más de 20 mil subsidios habitacionales para 2026

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia
    Negocios

    Fiscalía Nacional Económica respalda bases de licitación de sistema RED: descarta riesgos de libre competencia

    La economía del acceso: una ventaja competitiva sostenible

    El balance y lamentos del ministro Grau tras su paso por el gobierno

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación
    Tendencias

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Un meteorito se estrelló contra el techo de una casa en Alemania: así se vio el accidente captado por las cámaras

    Las inyecciones de GLP-1 pueden aumentar el riesgo de lesiones en huesos, según un reciente estudio

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U
    El Deportivo

    Exceso de lesionados, involución y reuniones de urgencia: Azul Azul se divide por el futuro de Paqui Meneghini en la U

    No solo piensa en F1: Max Verstappen correrá las 24 horas de Nürburgring

    Clemente Montes explica su conflicto en la cancha con Palavecino: “Querer ganar los partidos te lleva al límite”

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX
    Cultura y entretención

    El regreso de Manuel Baquedano: la historia tras el último gran monumento bélico del siglo XX

    Fallece el destacado escritor peruano Alfredo Bryce Echenique a los 87 años

    Con Toy Story 5, Coco 2, proyectos cancelados y controversias: viaje por el presente y futuro de Pixar

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región
    Mundo

    Al Habtoor, el millonario empresario emiratí que interpeló a Trump por iniciar la guerra en la región

    Irán rechaza las “amenazas vacías” de Trump y le recomienda que “tenga cuidado” para “no ser eliminado”

    Netanyahu recalca que el derrocamiento de las autoridades de Irán “depende del pueblo iraní”

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
    Paula

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte

    Estimular el nervio vago te puede ayudar a conseguir la calma

    8M: El costo invisible de ser la que puede con todo