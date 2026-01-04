Influyentes 2025: Francisco Pérez Mackenna

El gerente general de Quiñenco, Francisco Pérez Mackenna, es una de las voces más respetadas del mundo de los negocios en Chile. Un estudioso de diversas materias, sus análisis transcienden el ámbito empresarial, abarcando temas económicos, sociales y de país, con una mirada que siempre abarca el contexto internacional, dada su experiencia participando en distintos proyectos del Grupo Luksic en el extranjero. Por eso no hay duda que es uno de los influyentes del año 2025.
