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    “Kast no sabe de economía”: las condiciones de Parisi para aprobar proyecto del gobierno

    En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, Franco Parisi adelanta lo que le planteará al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la reunión que sostendrán por la megarreforma. Fija sus condiciones para aprobarla y asegura que prefiere conversar con Quiroz porque “Kast no sabe de economía”. Además, Sofía Donoso, académica de la Universidad de Chile, aborda en qué están los movimientos sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Cómo te lo explicoPolíticaNacionalParisiJosé Antonio Kast

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