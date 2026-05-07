“Kast no sabe de economía”: las condiciones de Parisi para aprobar proyecto del gobierno
En un nuevo capítulo de Cómo te lo explico, de las periodistas Mónica Rincón y Paula Catena, Franco Parisi adelanta lo que le planteará al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la reunión que sostendrán por la megarreforma. Fija sus condiciones para aprobarla y asegura que prefiere conversar con Quiroz porque “Kast no sabe de economía”.
Además, Sofía Donoso, académica de la Universidad de Chile, aborda en qué están los movimientos sociales.
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