“No puede haber impunidad, excusas ni miramientos”: Ministro Arrau destaca detención de sexto sujeto por crimen donde murió niño de 12 años

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó durante la mañana de este jueves la detención de un sexto involucrado en la encerrona donde perdió la vida un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo.

A través de un mensajes en redes sociales Arrau sostuvo que “valoramos el trabajo incansable de Carabineros de Chile y la coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente para avanzar con rapidez en la persecución de quienes participaron en este hecho”.

"Nada devuelve su vida ni calma el dolor de su familia. Pero frente a una brutalidad así no puede haber impunidad, excusas ni miramientos con los asesinos", añadió, enfatizando que “quienes resulten responsables deben enfrentar todo el rigor que la ley contempla”.

Hoy hay un sexto detenido por el brutal crimen de Alejandro, de solo 12 años. Valoramos el trabajo incansable de Carabineros de Chile y la coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente para avanzar con rapidez en la persecución de quienes participaron en este hecho.



Nada… — Martín Arrau GH. (@martinarrau) June 25, 2026

Cabe recordar que durante la jornada del jueves se llevó a cabo el control de detención de los primeros cuatro detenidos, quedando los dos menores en internación provisoria y los dos adultos en prisión preventiva.

Se espera que durante la jornada de este jueves pasen a control de detención los dos nuevos detenidos, que serían dos adultos de 18 y 23 años.

De acuerdo a lo que detallaron desde Carabineros, el detenido de 18 años llegó hasta la 62° Comisaría para entregarse.

“Uno de estos también se entregó en la 62° Comisaría y el otro fue detenido en la comuna de Puente Alto tras un allanamiento desarrollado por el departamento OS9″, sostuvo la Capitán Javiera García.

Asimismo, respecto a los detenidos señaló que “el perfil que mantienen estos detenidos y la banda completa es de delitos contra la propiedad desarrollados con violencia, muchos de estos robos con violencia, robos con intimidación y vinculados también al robo de vehículos”.