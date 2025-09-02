Kast responde a dardos de La Moneda y Jara por propuesta previsional: “La izquierda usará todo el aparato del Estado para mentir”
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, respondió a la arremetida que varios ministros del gobierno y que la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), hicieron a su propuesta "Chao préstamo", al tiempo que el Presidente Gabriel Boric llamó a defender la previsional. A pesar que Evelyn Matthei también lo cuestionó de forma dura, Kast no hizo mención a la candidata de Chile Vamos en su video.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.