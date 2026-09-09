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    La “muralla china” de 2,23 metros y 19 años que sorprende en el Mundial de baloncesto femenino

    La joven china Zhang Ziyu, se ha convertido por estos días en una de las grandes atracciones del Mundial que se disputa en Berlín, Alemania.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Con apenas 19 años, Zhang Ziyu, ya es parte de la selección China de baloncesto y participa en su primera gran cita planetaria. Tras haber batido varios los récords, con 35 puntos y 12 rebotes en el campeonato de Asia Sub 18, además logró ser elegida como la mejor jugadora del torneo.

    Originaria de Shandong, en el este de China, la joven promesa, cuyos padres son ambos exjugadores profesionales de básquetbol, se lució en el primer partido del Mundial de Alemania 2026, con un juego convincente según algunos medios especializados.

    Zhang Ziyu, debutó contra Estados Unidos y todas sus estrellas de la WNBA, un partido en el que la joven anotó 13 puntos y capturó 6 rebotes en tan solo 18 minutos.

    A pesar de tener a la “gran muralla china” en frente, no fue obstáculo para EE.UU. vencer a China por 94 tantos contra 61.

    Tras el duelo, la superestrella estadounidense Caitlin Clark, solo tuvo elogios para Zhang: “Nunca me había enfrentado a una jugadora de este tamaño y está claro que nos causó problemas”, afirmó.

    Clark agregó además que “creo que es una jugadora formidable y se ve lo joven que es. Se nota que todavía está en pleno proceso de aprendizaje, que está aprendiendo a jugar y a sacar partido de su principal arma, que es su altura. No hay mucho que se pueda hacer para detenerla cuando está cerca del aro”, reconoció la estrella estadounidense.

    Más sobre:Mundial Femenino de BaloncestoZhang ZiyuMundial de baloncesto 2026

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