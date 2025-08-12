Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.
En medio de su participación en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, la carta de Republicanos agregó además que “el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial, y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que le corresponde a los parlamentarios”, señaló
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.