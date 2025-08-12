SUSCRÍBETE
Los polémicos dichos de Kast sobre el Congreso : “Es importante, pero no es tan relevante como imaginan”.

En medio de su participación en el XXI Seminario de Moneda Patria Investments 2025, la carta de Republicanos agregó además que “el Congreso tiene que respetar lo que es la facultad presidencial, y la autonomía del Presidente para enviar proyectos de ley en algunas materias. Aquí estamos llenos de propuestas legislativas que cayeron en el populismo y que traspasan los límites que le corresponde a los parlamentarios”, señaló

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Cuándo ver la lluvia de estrellas Perseidas en Chile: pronto llegará a su punto máximo

Comienza la venta de entradas para Lollapalooza Chile 2026: revisa los precios

Confirman pago anual de hasta $678 mil por el Subsidio al Empleo Joven

Cuáles son los nuevos prefijos para los números de llamadas spam

