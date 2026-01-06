SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Lucía Dammert analiza cuál es el legado del gobierno de Boric

    En conversación con David Tralma y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la socióloga Lucía Dammert, exjefa del Segundo Piso de la actual administración, abordó los principales hitos que -según ella- el gobierno del Presidente Gabriel Boric deja como legado político. En la entrevista, además, explicó por qué cree que es poco factible que se logre un corredor humanitario hacia Venezuela y cómo la crisis en ese país pone el foco en el perfil de que debe tener el canciller de José Antonio Kast.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Desde la RedacciónLucía DammertGabriel BoricLo que tienes que saber

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    Colombia se consolida como puerta de entrada al Caribe para quienes vuelan desde Santiago

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Servicios

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo postular a la Pensión Garantizada Universal en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Cómo solicitar el Subsidio Familiar en 2026 y cuáles son los requisitos

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 6 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Fiscal Héctor Barros no descarta pedir declaración de Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda
    Chile

    Fiscal Héctor Barros no descarta pedir declaración de Nicolás Maduro por el crimen de Ronald Ojeda

    Desalojan toma en región de Valparaíso: terreno será utilizado en proyecto de viviendas sociales

    “Maduro tiene que volver a Venezuela”: Carmona refuerza postura del PC por operación de Estados Unidos en Caracas

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”
    Negocios

    Gobierno ingresa proyecto de reajuste: costo fiscal en 2026 supera los US$1.700 millones e incluye norma “de amarre”

    Bolsa de Santiago cotiza en nuevo récord y el Ipsa se acerca a la barrera de los 11.000 puntos

    La voz de los territorios

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games
    Tendencias

    Cuál podría ser el precio de GTA VI, el esperado juego de Rockstar Games

    Más potencia y experiencia gamer: lo nuevo de ROG, la línea gaming de Asus, en el CES 2026

    Vuelve la lluvia a Santiago: cuándo y en qué comunas habrá chubascos

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”
    El Deportivo

    Gabriel Barbosa recibe amenaza de la barra brava del Santos en su presentación: “Tú sabes como son las cosas”

    El mensaje de Marcelo Díaz a Eduardo Vargas por su regreso a la U: “Tiene un nombre grande acá y en Chile”

    Los piratas encuentran un tesoro: Lucas Pratto está a una firma de convertirse en refuerzo de Coquimbo Unido

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro
    Cultura y entretención

    El hilarante video de Fabrizio Copano desde la cárcel donde está Nicolás Maduro

    Muere Béla Tarr, leyenda del cine experimental

    Así se gestó la llegada de Prince al final de Stranger Things (y por qué Kate Bush fue clave)

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real
    Mundo

    Departamento de Justicia de EE.UU. le quita el piso a Trump y ahora niega que el Cartel de los Soles de Venezuela sea un grupo real

    La Unión Europea anuncia que mantendrá contacto con Delcy Rodríguez aunque sin reconocer su legitimidad

    El opositor venezolano Edmundo González defiende que las transiciones “no son lineales ni simples”

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas
    Paula

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso