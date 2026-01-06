Lucía Dammert analiza cuál es el legado del gobierno de Boric
En conversación con David Tralma y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la socióloga Lucía Dammert, exjefa del Segundo Piso de la actual administración, abordó los principales hitos que -según ella- el gobierno del Presidente Gabriel Boric deja como legado político. En la entrevista, además, explicó por qué cree que es poco factible que se logre un corredor humanitario hacia Venezuela y cómo la crisis en ese país pone el foco en el perfil de que debe tener el canciller de José Antonio Kast.
