Macabro hallazgo en Puerto Montt: perro fue quemado vivo en presunto ritual satánico

A través de Instagram, la agrupación Patitas de Amor compartió imágenes que muestra los restos de un perrito calcinado junto a una lápida quebrada.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

“Nos hicieron una denuncia y vinimos al lugar a verificar y claramente era un perrito comunitario del sector. Un perrito de 3 años de vida y lo quemaron vivo por un ritual satánico. Esto no puede quedar así”, se lee en la publicación de redes sociales.

Además, añadieron que el can “murió a gritos, en sufrimiento, golpeado y quemado vivo” y por ello hicieron un llamado a hacer justicia.

Frente a las fuertes imágenes, el diputado liberal Alejandro Bernales hizo la denuncia correspondiente ante la PDI y lo confirmó a través de un comentario en la publicación de Instagram.

