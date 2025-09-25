Captan una nube Supercilium en el Valle del Elqui: ¿Cuál es la explicación detrás de este extraño fenómeno?

Según confirmó la Dirección Meteorológica de Chile, lo que muestra el registro -una extraña nube, que se movía bastante rápido-, es efectivamente una nubosidad llamada “nube supercilium”.

Se trata de un fenómeno meteorológico que rara vez aparece en Chile, y se origina por vientos muy fuertes y desordenados, y tienen a ser de muy corta duración.

De esta manera, se descartó que el registro se trate de una imagen hecha con IA, sino de un fenómeno natural impactante.