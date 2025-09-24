Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Preparamos un batido verde detox ideal para esta semana post Fiestas Patrias
Junto a nuestros amigos de Culinary Chile te invitamos a desintoxicar y depurar tu cuerpo con un batido frutas, semillas y vegetales, luego del fin de semana de fiestas.
Por
Paula Morales
24 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Lee también:
Nvidia tiene un plan: conquistar el mundo
¿Cuánto subirán tus compras interenacionales de Shein, Temu y AliExpress por el cobro de impuestos?
¿Podría el paracetamol estar vinculado con el autismo?: esto dice la comunidad científica
Más sobre:
Comer&Beber
Nutrición
Fiestas Patrias
Batido
Detox
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 30 min
Lenin de Tagua tagua
14:20
Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas
14:07
Freeport declara fuerza mayor sobre suministros de cobre en mina Grasberg de Indonesia
14:06
BMW inaugura su primera planta libre de combustibles fósiles
14:01
Ministro Sergio Troncoso condena a cinco militares en retiro por homicidio calificado de exintendente de Antofagasta
13:32
Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”
Servicios
Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein
Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía
Sernatur abre nuevos cupos del programa de viajes exclusivos para mujeres
Rating del martes 23 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile
Ministro Sergio Troncoso condena a cinco militares en retiro por homicidio calificado de exintendente de Antofagasta
Senador Edwards y candidatura a la ONU: “Boric dice que Trump es un mentiroso, ¿creerá que EE.UU. no va a vetar a Bachelet?”
“No la socializó”: candidatura de Bachelet a la ONU no fue sondeada previamente con la oposición ni comisiones de RR.EE.
Negocios
Freeport declara fuerza mayor sobre suministros de cobre en mina Grasberg de Indonesia
Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio
Multigremial Nacional se suma al llamado de formalizar a inmigrantes irregulares en Chile
Tendencias
4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU
Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama
Qué es el programa de visas H1-B para extranjeros que quieren trabajar en EE.UU. (y por qué está en medio de la polémica)
El Deportivo
Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP
Australia finaliza su preparación para el Mundial Sub 20 en La Casa del Futbolista del Sifup
La increíble recuperación de Lucas Di Yorio que lo tiene peleando por un puesto para la revancha de la U con Alianza Lima
Finde
Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Cultura y entretención
Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico
“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)
Mundo
Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas
Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky
Brasil confía en que la “buena química” entre Lula y Trump desbloquee el ‘impasse’ arancelario con Estados Unidos
Paula
La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.