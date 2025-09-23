Inicio
Nvidia tiene un plan: conquistar el mundo
Conversamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, respecto al dilema que enfrenta la Federal Reserve entre inflación y empleo, con miras a seguir bajando las tasas de interés.
Por
Paula Morales
23 SEPTIEMBRE 2025
Lee también:
Cómo BeFun logró conquistar Latam
En la casa del jeep más cool del mundo
Cinco tips para identificar un video hecho con inteligencia artificial
Más sobre:
Money Talks
Nvidia
Negocios
Mercados
Inflación
Empleo
Lo Último
hace 5 min
Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
hace 12 min
Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”
hace 12 min
Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo
hace 12 min
BCG: Medios de pago en Chile subirán a un ritmo de 8% anual y en América Latina crecerán al doble que el mundo
hace 17 min
Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
hace 22 min
Amenazas a la libertad de expresión en EE.UU.
Servicios
Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles
Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones
A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming
Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años
Chile
Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo
La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad
Negocios
Resultados de canales de TV: TVN, CHV y Canal 13 recortan pérdidas, Mega sigue ganando y otros dos sorprenden
Director de Fonasa y segunda licitación que lanzarán para crear nueva modalidad: “Hemos hecho todo para que esto sea exitoso”
Casi 14 mil subsidios a la tasa para compra de viviendas nuevas ya han sido aprobados por bancos y solicitudes siguen subiendo
Tendencias
Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU
Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos
El Deportivo
Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal
Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores
Finde
Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Cultura y entretención
La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano
“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer
Mundo
Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia
Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros
Paula
La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo
La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
