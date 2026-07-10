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Alcalde de Linares advierte de la considerable crecida del río en el puente La Recova
El edil de la ciudad de Linares recorrió el los lugares afectados por las intensas lluvias y constató en terreno la crecida del caudal del río Achibueno.
Por
Pablo Gándara
10 JULIO 2026
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