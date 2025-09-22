SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Cómo BeFun logró conquistar Latam

Conversamos con Tomás Carrasco, CEO y cofundador de BeFun Entertainment, empresa que ha recorrido toda América Latina con experiencias de licencias como Lego, Hot Wheels y Harry Potter, entre otros.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Lee también:

Más sobre:Money TalksNegociosAmérica LatinaBeFun Entertainment

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Mundo político reacciona a posible postulación de Bachelet para liderar ONU: esto dijeron candidatos y timoneles

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Ni motosierra, ni burbujas: Chile necesita acuerdos y coraje

Pensamiento crítico y democracia

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Cuándo se publica la nómina de vocales de mesa para las próximas elecciones

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas
Chile

Sujeto hiere con arma blanca a dos guardias de supermercado en Valdivia: registra 35 detenciones previas

Por impureza detectada: ISP ordena retiro de lotes de medicamento usado para dolores bucales

Juzgado de Pucón ordena prisión preventiva para conductor ebrio que dio muerte a niña de 11 años

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas
Negocios

FNE acusa de colusión a empresas procesadoras de centolla magallánica y pide millonarias multas

Avanza operación de litio en Salar de Atacama: Corfo ingresa a Contraloría contratos con Codelco y SQM

Juzgado multa a Tarjeta Cencosud Scotiabank por informar erróneamente a clientes en el Boletín Comercial

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito
El Deportivo

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Repasa los ganadores en la entrega del Balón de Oro 2025

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”
Mundo

Francia se suma al reconocimiento del Estado palestino y Macron dice que es “la única solución que traerá la paz”

Con banderas de animé, las protestas de la generación Z complican al gobierno de Dina Boluarte en Perú

Reconocimiento del Estado palestino: qué significa en la práctica y su impacto en las divisiones diplomáticas globales

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz