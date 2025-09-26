SUSCRÍBETE
Maduro ordena un simulacro nacional en Venezuela ante un eventual “conflicto armado”

El anuncio coincide con los ejercicios militares realizados en los últimos días por Estados Unidos en el Mar Caribe. "Quiero anunciar y convocar a todo nuestro pueblo, a un simulacro nacional de protección civil y preparación del pueblo ante catástrofes naturales o ante cualquier conflicto armado que pudiera haber”, informó el mandatario a través de la televisión estatal Venezolana.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
Más sobre:MaduroTrumpmilicias venezolanasUS ArmyInvasión de EE.UU.Venezuela

