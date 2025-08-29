SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Maduro participa en las jornadas de alistamiento militar ante el “asedio” de las tropas de Estados Unidos

El video muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compartiendo con los reclutas que han decidido apoyar al gobierno y "resaltar la fortaleza de su país" ante los últimos hechos que han tensionado las relaciones entre ambos estados. Por otra parte, la armada de EE.UU. ha seguido posicionando sus fuerzas en el Mar Caribe.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

En medio de los ejercicios militares, el presidente venezolano destacó lo relevantes que son las tareas de adiestramiento en defensa, ya que fortalecen “las instituciones militares y policiales al dotarlas de calidad combativa, profesionalismo y una profunda moral“.

Tras la orden de Trump de enviar un escuadrón anfibio a las costas venezolanas y posicionar sus fuerzas en el Mar Caribe, Maduro a ordenado el fortalecimiento de “la unión cívico militar en el país”.

El operativo de las milicias venezolanas, continuará este viernes ante la respuesta de la población que acudió a las plazas del país para alistarse y apoyar al gobierno.

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

Por otra parte, Estados Unidos sigue manteniendo sus tropas cercanas a las costas de Venezuela, donde habrían sido asignados los buques USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina.

La movilización estadounidense que sigue en curso, también incluiría aviones de guerra, destructores con misiles guiados y hasta un submarino nuclear.

Más sobre:MaduroTrumpMar CaribeInvasión de EE.UU en VenezuelaBarcos norteamericanosFlota estadounidense en el Mar CaribeInvadirá EE.UU. a VenezuelaVenezuelamilitares venezolanosDiosdado Cabellovenezolanos se alistan en la miliciaEstados Unidos invade Venezuelacómo son los barcos de EE.UUVideos de los barcos de Estados UnidosDestructores de EE.UU.US ArmyMaduro Responde a TrumpTrump advierte a Venezuelacómo son los barcos de Estados UnidosCuándo invadirá Estados Unidos a Venezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Nuevo Jetour X50: el nuevo SUV de entrada a la marca en Chile

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Carta desde Washington: cuando Chile calla está como ausente

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Servicios

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Cuáles son los aspirantes en mi región?: revisa todos los candidatos que buscan llegar al Senado

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

¿Quiénes postulan en mi distrito?: revisa todos los candidatos que buscan llegar a la Cámara de Diputados

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países
Chile

Gajardo reconoce que existen “situaciones complejas” en las cárceles pero descarta “descontrol” como en otros países

Metro de Santiago reporta suspensión de varias estaciones de la Línea 4

Temblor hoy, viernes 29 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados
Negocios

La producción industrial avanza en julio, pero la minería opaca los resultados

El repunte del mercado laboral: la economía crea más de 70 mil trabajos y el desempleo se aleja del 9%

Ganancias de Alibaba saltan en su primer trimestre fiscal por su apuesta por la IA y la nube

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump
Tendencias

Qué se sabe del Cartel de los Soles, la organización criminal liderada por Maduro según Trump

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Cómo será el evento de lluvia que comienza hoy en Santiago y la zona central

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League
El Deportivo

José Mourinho es despedido tras la eliminación del Fenerbahce de la Champions League

La transición de Dominique Ohaco: “Nunca fue cambiar de un deporte a otro, sino que se fueron complementando”

La historia de Natalia Nagovitsyna, la alpinista rusa atrapada a 7000 metros de altitud

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Supergrass en Chile: cómo ser encantador
Cultura y entretención

Supergrass en Chile: cómo ser encantador

Un regreso a estadio lleno: ¿por qué Chile ama a Green Day?

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén
Mundo

El Ejército israelí recupera en Gaza el cuerpo sin vida del secuestrado Ilan Weiss y los restos de otro rehén

Juez de EE.UU. permite a víctimas del 11/S seguir con demanda contra Arabia Saudí por supuesta colaboración

Irán muestra su disposición a entablar negociaciones “justas y equilibradas” sobre su programa nuclear

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”