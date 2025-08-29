Maduro participa en las jornadas de alistamiento militar ante el “asedio” de las tropas de Estados Unidos
El video muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compartiendo con los reclutas que han decidido apoyar al gobierno y "resaltar la fortaleza de su país" ante los últimos hechos que han tensionado las relaciones entre ambos estados. Por otra parte, la armada de EE.UU. ha seguido posicionando sus fuerzas en el Mar Caribe.
En medio de los ejercicios militares, el presidente venezolano destacó lo relevantes que son las tareas de adiestramiento en defensa, ya que fortalecen “las instituciones militares y policiales al dotarlas de calidad combativa, profesionalismo y una profunda moral“.
Tras la orden de Trump de enviar un escuadrón anfibio a las costas venezolanas y posicionar sus fuerzas en el Mar Caribe, Maduro a ordenado el fortalecimiento de “la unión cívico militar en el país”.
El operativo de las milicias venezolanas, continuará este viernes ante la respuesta de la población que acudió a las plazas del país para alistarse y apoyar al gobierno.
Por otra parte, Estados Unidos sigue manteniendo sus tropas cercanas a las costas de Venezuela, donde habrían sido asignados los buques USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale, que transportan a 4.500 efectivos, incluidos 2.200 infantes de marina.
La movilización estadounidense que sigue en curso, también incluiría aviones de guerra, destructores con misiles guiados y hasta un submarino nuclear.
