Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
SUSCRÍBETE
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Mundo
Donald Trump
Guerra en Ucrania
Venezuela
China
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Money Talks
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Medioambiente
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Cultura y Entretención
Culto
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
SUSCRÍBETE
INGRESAR
Videos
Maxus y su mayor renovación en Chile
Conversamos con Juan Miguel Cazar, gerente de la firma de Andes Motor que renueva sus modelos más icónicos: el T60 y T90.
Por
Romina Cannoni
4 SEPTIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Automotores
Maxus
Autos
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 36 min
Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
hace 39 min
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
hace 39 min
En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026
hace 43 min
Falacias argumentales
hace 44 min
La ola de encendidas reacciones por supuesta “red de bots”
hace 46 min
El talento femenino: la mitad del país aún en la banca
Servicios
A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias
A qué hora y dónde ver el partido de Colombia vs. Bolivia por las Eliminatorias
A qué hora y dónde ver a Uruguay vs. Perú por las Eliminatorias
A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Venezuela por TV y streaming
Chile
Abogado dice que no han sido notificados de solicitud de desafuero y afirma que Orrego “no ha incurrido en ningún delito”
Ministra Orellana defiende urgencia del Ejecutivo a proyecto de aborto legal: “Es un debate que tiene que darse”
Boric reflota debate por normativa de permisos sectoriales y afirma: “No son un freno al desarrollo”
Negocios
Trump firma orden ejecutiva que formaliza aranceles de 15% a Japón
Director ejecutivo de Mall Sport destaca que familia Gálmez seguirá ligada al centro comercial tras venta
Porsche abandona el principal índice accionario de Alemania por impacto de los aranceles
Tendencias
El relato de Camila López, la chilena que trabajó en el videoclip de Lady Gaga dirigido por Tim Burton
Quién era Giorgio Armani y cuáles fueron sus principales aportes al mundo de la moda
Boric, candidatos, marcas e influencers: quiénes se sumaron al Mundial de Desayunos de Ibai
El Deportivo
Con severos castigos económicos y para el público: la U vence a Independiente en la Conmebol y avanza en la Sudamericana
En vivo: las Eliminatorias definen a los últimos clasificados de Sudamérica al Mundial 2026
En vivo: la Roja a cargo de Nicolás Córdova visita a Brasil por las Eliminatorias
Finde
De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC
Kairos Badass: Urban Kitchen & Social Club
Alfonsina: empanadas argentinas de autor
Cultura y entretención
El regreso de la aplaudida autora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie: “El éxito no te protege de la duda personal”
A los 91 años muere Giorgio Armani, ícono de la moda y favorito de las celebridades
Pedro Aznar continúa la celebración de sus 50 años de música y agenda tres shows en Chile
Mundo
Trump gana una batalla: Tribunal de apelaciones bloquea orden judicial para cerrar el “Alcatraz de los Caimanes”
Lula llama a la movilización popular en Brasil contra un proyecto de ley de amnistía para Bolsonaro
Zelensky afirma que más de 20 países están dispuestos a situar tropas en suelo ucraniano una vez que culmine la invasión de Moscú
Paula
Srta Lylo: bordar para sanar el dolor de no ser madre
Hablemos de amor: La ternura de mi abuela se quedó incluso cuando la memoria se fue
Mujeres que impactan: Sandra Olave y su cruzada por abrir puertas en el mundo laboral
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.