Fotógrafa chilena es reconocida por su casa de estudio tras ganar importante premio de fotografía internacional

“Me interesa que se conozca lo que pasa en las periferias de la ciudad” dijo Micaela Valdivia ganadora del premio Sony World Photography awards, en la ceremonia realizada en el IP Arcos.

La galardonada, habló en la cita de su trabajo y contó a los presentes que “en octubre de 2024 postulé al concurso con 10 fotografías, más un pequeño texto, y ya en noviembre supe que quedé en la selección final. En abril de este año viajé a Londres”, dijo, aludiendo a que todo fue muy rápido y más simple de lo que se podría pensar y, por lo mismo, invitó a sus colegas, docentes y estudiantes presentes, a estar atentos/as “a la plataforma de Sony” y a muchas otras de fotografía y artes visuales. ”Hay que aprovechar que hoy las redes nos conectan a tantos espacios, y así tener la oportunidad de compartir nuestro trabajo”, Dijo Valdivia.

“El último día que vimos las montañas y el mar”, trabajo que fue reconocido por el Sony World Photography awards, es una serie de fotografías dentro del contexto penitenciario femenino, entre Santiago y Valparaíso, que la autora trabajó en cuatro centros: San Joaquín, San Miguel, Valparaíso y la ex cárcel de la misma ciudad.

“Al inicio, la idea era trabajar con las mujeres internas, pero por cosas de tiempo, de permisos y difícil acceso, también hubo un momento de estancamiento en que pensé cambiar el tema. Pero, luego, seguí, porque era lo que quería. Entonces, hice imágenes de afuera de los recintos, de la arquitectura y poco a poco fui entrando en otras historias, porque conocí a muchas madres en las entradas de esos centros, hasta que logré entrar a la cárcel de Valparaíso”, explicó Micaela sobre su proceso creativo.

El proyecto, prosiguió, “tenía la intención de conocer distintos aspectos de las historias de familiares, la dinámica que se daba en la entrada y de los alrededores, que son lugares perdidos, muchas veces. Y, por supuesto, junto a la cámara como herramienta y arma de poder para llevar esas historias, desde las propias vivencias de las mujeres y sus familiares, que son quienes saben qué pasa en esos espacios”.

Al final, Micaela Valdivia reflexionó sobre todo lo que le ha pasado este último tiempo, desde la postulación y luego el premio de Sony, el que “no sería posible sin esas historias que me compartieron todas estas mujeres y sus familiares.

“No es solo una fotografía o un proyecto, sino una realidad que ellas viven. Uno se olvida, a veces que más del 60, 70%, por no decir casi el 100% de esas mujeres, están ahí por microtráfico de drogas, y eso es un contexto social. Me interesa que se conozca lo que pasa en las periferias de la ciudad y esos lugares marginados. Con el proyecto quise salir un poco de lo fotográfico. Yo soy muy activista por los derechos humanos y de las mujeres, hace años. Por eso, este tema de memoria era tan importante para mí”.