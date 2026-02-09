Micro intenta adelantar a otro bus y termina arriba de auto estacionado en San Pedro de la Paz

El hecho ocurrió pasadas las 19:00 horas en la calle Tucapel, cuando el conductor de un bus de la línea Nueva Llacolén intentó adelantar a otra micro, momento en que chocó con un vehículo estacionado.

El hombre que estaba dentro del auto, resultó con lesiones leves producto del impacto, pero la máquina quedó con su parte delantera completamente destruida.