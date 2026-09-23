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    Milei dispara duramente contra la ONU en su discurso frente a la Asamblea

    El Presidente argentino lanzó duras frases en contra del organismo, tildándolo de “inútil” y que sirve solo para “alimentar parásitos".

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadMileiONUDiscurso de Kast en la ONU

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