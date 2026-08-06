Money Talks | Juanita Silva: el arte de comunicar

Juanita Silva, socióloga, es una de las nuevas voces que está destacando en nuestro país. La primera vez que hablamos con ella fue cuando estaba en Barcelona trabajando en una organización llamada Global Optimism, que busca cambiar la narrativa del desafío contra el cambio climático. Sin embargo, las políticas públicas fueron determinantes en la decisión de Juanita de trasladarse a la universidad de Columbia, y cuando estuvimos en Nueva York nos juntamos con ella nuevamente para hablar del rol de las comunicaciones.
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