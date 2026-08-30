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    Money Talks | Mall Plaza impacta con su campaña “Salir es vivir”

    Conversamos con Pilar Barriga, gerente de Marketing y Experiencia Regional de Mall Plaza, sobre la campaña "Salir es vivir", instancia que busca incentivar a las personas a romper la inercia y dejar las pantallas, para reencontrase con el mundo real a través de experiencias presenciales. La iniciativa está avalada con un estudio que realizó junto a Cadem, donde el 81% de las personas indican que salir es fundamental para la salud mental.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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