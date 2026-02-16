Mucho más que un ventilador: las características del Dyson Purifier Cool Formaldehyde

A primera vista, mantiene esa estética de escultura futurista que ya es marca de la casa: un diseño sin aspas, minimalista, en tonos blanco y dorado, que parece sacado de un set de Blade Runner pero con mucho mejor gusto.

Sin embargo, lo importante aquí no es cómo se ve sobre el parquet, sino lo que hace con lo que no vemos.

Acá te lo contamos.