Mucho más que un ventilador: las características del Dyson Purifier Cool Formaldehyde
¿Qué hace el Dyson Purifier Cool Formaldehyde? Como dirían en Silicon Valley, es una pieza de infraestructura invisible que aspira (literalmente) a rediseñar el aire que respiramos en casa.
A primera vista, mantiene esa estética de escultura futurista que ya es marca de la casa: un diseño sin aspas, minimalista, en tonos blanco y dorado, que parece sacado de un set de Blade Runner pero con mucho mejor gusto.
Sin embargo, lo importante aquí no es cómo se ve sobre el parquet, sino lo que hace con lo que no vemos.
Acá te lo contamos.
