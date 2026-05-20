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    Renault Niagara: la marca francesa confirma una nueva camioneta para Latinoamérica

    La futura pick-up mediana será fabricada en Argentina y debutará oficialmente en septiembre de este año.

     

    Una nueva camioneta llegará a Latinoamérica. Así lo confirmó Renault, que reveló el nombre de uno de sus proyectos más importantes para la región: Niagara. Será producido en la planta de Córdoba, Argentina, y su presentación oficial está programada para el próximo 10 de septiembre de 2026.

    La llegada comercial está prevista para finales de año, apuntando directamente a uno de los segmentos más competitivos y relevantes de la región.

    La futura pick-up es una pieza clave dentro de la estrategia global “futuREady”, que contempla el lanzamiento de 14 nuevos modelos fuera de Europa hacia 2030.

    El nombre Niagara no fue elegido al azar. Según la firma gala, hace referencia a fuerza, resistencia y capacidad para enfrentar condiciones extremas, evocando además el espíritu aventurero asociado a la naturaleza y los grandes espacios abiertos.

    La marca busca transmitir precisamente esos atributos en una pick-up pensada tanto para el trabajo diario como para escapadas y actividades recreativas.

    Inspirada en el Renault Niagara Concept presentado en 2023, esta nueva camioneta combinará un diseño robusto con un enfoque moderno y tecnológico. La propuesta adelanta una silueta musculosa, líneas marcadas y una imagen con fuerte personalidad visual, alineada con la nueva identidad global de Renault.

    Además del diseño, aparece la promesa de un vehículo amplio, cómodo y versátil, pensado para adaptarse a las necesidades cotidianas de los usuarios de esta parte del mundo. El objetivo es conseguir un equilibrio entre funcionalidad, confort y tecnología, los elementos más valorados en el segmento

    La Niagara forma parte fundamental de la expansión regional de Renault, sumándose a modelos recientes como Boreal y Kardian, en una estrategia que busca fortalecer la presencia de la firma francesa en mercados emergentes.

    Más sobre:NoticiasRenaultNiagaraCamionetaPick-up

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