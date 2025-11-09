OFERTA ELECCIONES $990
    Mujer lanza café hirviendo a gerente de McDonald’s tras discusión por su pedido

    A través de redes sociales se viralizó un video que muestra a una clienta enfurecida lanzándole un café a la encargada de local en Michigan, Estados Unidos.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    El incidente ocurrió el martes, y según reportes de medios locales, la pelea habría comenzado cuando la mujer exigió la devolución del dinero por un pedido cancelado.

    A pesar de que el equipo de McDonald’s intentó explicarle que el reembolso se realizaría en un plazo de 48 horas, la discusión escaló y se salió de control.

    El registro fue captado por otra clienta, quien afirmó que la trabajadora del local mantuvo la calma y fue ella quien le ofreció un café a modo de cortesía, pero la otra mujer respondió con insultos, y finalmente con el violento ataque.

    La policía local de Buena Vista Township informó que la responsable ya fue identificada.

    Más sobre:ViralEstados UnidosEE.UU.MichiganMcDonald's

