Mujer lanza café hirviendo a gerente de McDonald’s tras discusión por su pedido

El incidente ocurrió el martes, y según reportes de medios locales, la pelea habría comenzado cuando la mujer exigió la devolución del dinero por un pedido cancelado.

A pesar de que el equipo de McDonald’s intentó explicarle que el reembolso se realizaría en un plazo de 48 horas, la discusión escaló y se salió de control.

El registro fue captado por otra clienta, quien afirmó que la trabajadora del local mantuvo la calma y fue ella quien le ofreció un café a modo de cortesía, pero la otra mujer respondió con insultos, y finalmente con el violento ataque.

La policía local de Buena Vista Township informó que la responsable ya fue identificada.