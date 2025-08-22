Naufragio en Magallanes: revelan angustiante video que muestra minutos previos al hundimiento de lancha
Los cuatro tripulantes de la embarcación “Ana Belén” se encuentran desaparecidos, y hay un operativo en curso de la Armada de Chile.
Alrededor de las 19:00 horas del jueves se produjo la emergencia, en las cercanías de la Isla Gilbert e Isla Stewart, a unos 200 kilómetros de Punta Arenas.
Tras no dar con los pescadores a bordo, se dispuso un despliegue de medios navales y aéreos para la búsqueda.
