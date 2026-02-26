SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    No se viene a jubilar a NYC, sino a trabajar duro

    Conversamos con Nicolás Ibáñez Varela, un joven chileno que luego de estudiar su MBA en Harvard, se radicó en la capital financiera del mundo para fundar Drake Real State Capital, una firma de inversiones en activos alternativos que a la fecha ha levantado cinco fondos por un total de 1.400 millones de dólares. Respecto de Nueva York, es claro en decir que vivir y trabajar en la ciudad es duro, pero nadie viene a jubilar a NY, sino a desarrollarse y cumplir sueños.

    Por 
    Catalina Bórquez
    Más sobre:#MoneyTalksEmpresasNegociosNYC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    Dónde y a qué hora ver el amistoso del Inter Miami de Lionel Messi vs. Independiente del Valle

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el Chile Open

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Anuncian el regreso de Jonas Brothers a Chile: ¿Cuándo comienza la venta de entradas?

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    Dónde ver la rutina completa de Asskha Sumathra en el Festival de Viña 2026

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros
    Chile

    “Ya podemos hablar de ex toma Dignidad”: desalojo en campamento de La Florida suma más de 1.000 toneladas de escombros

    Juicio por el triple homicidio de carabineros en Cañete entra en fase final y veredicto se conocería la próxima semana

    Carabineros detiene a sujeto acusado de violación de menor que estuvo prófugo dos años

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal
    Negocios

    Empresas Copec registró caída en sus ganancias de 2025 por menor desempeño de su filial forestal

    Transvip abre proceso para sumar conductores al Aeropuerto y calcula cuánto es lo que podrían ganar al mes

    El precio del cobre completó su séptima alza consecutiva y justifica las proyecciones que lo sitúan sobre los US$6

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China
    Tendencias

    Qué se sabe del expiloto de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de conspirar para entrenar al Ejército de China

    Cómo las autoridades de México capturaron a “El Hacha”, presunto operador clave del Cartel Jalisco Nueva Generación

    Qué se sabe del tiroteo entre fuerzas de Cuba y una lancha con patente de EEUU

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”
    El Deportivo

    El reconocimiento internacional que recibe el Ironman 70.3 de Valdivia: “La ciudad está para las grandes ligas del triatlón”

    El dolor de cabeza que suma Daniel Garnero en la UC en la antesala del duelo ante Ñublense

    Juan Martín Lucero recuerda su retorno al Monumental tras salir de Colo Colo: “Sentía que había matado a alguien”

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA
    Tecnología

    Samsung Galaxy S26 Ultra: la consolidación del hardware y la privacidad en la era de la IA

    Llegan los teléfonos Galaxy S26 de Samsung: minuto a minuto

    Apple Sports aterriza en Chile: cómo es la app gratuita para seguir la Primera División y las grandes ligas de América

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile
    Cultura y entretención

    Noche de baile y euforia: la renovación de votos con Miguel Bosé en Chile

    Mon Laferte y la entrega de la Gaviota de Platino en Viña: “La gente la pedía en 2017, yo siento que ya me la llevé”

    Lolla Store abrirá para el retiro de pulsera y carga de Cashless

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”
    Mundo

    Ronda de negociación entre Washington y Teherán concluye con “progresos significativos”

    Columna de Oleksandra Matviichuk: Personas ordinarias que hacen cosas extraordinarias

    Las razones detrás de los estadounidenses que abandonan su país: polarización política y mejor calidad de vida

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago
    Paula

    Datos Paula: tres experiencias culinarias para vivir una cena distinta en Santiago

    Tacos de salmón y mango

    Semana de la Moda en Milán: ¿Qué pasarelas ver, cuándo y por qué?