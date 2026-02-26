No se viene a jubilar a NYC, sino a trabajar duro

Conversamos con Nicolás Ibáñez Varela, un joven chileno que luego de estudiar su MBA en Harvard, se radicó en la capital financiera del mundo para fundar Drake Real State Capital, una firma de inversiones en activos alternativos que a la fecha ha levantado cinco fondos por un total de 1.400 millones de dólares. Respecto de Nueva York, es claro en decir que vivir y trabajar en la ciudad es duro, pero nadie viene a jubilar a NY, sino a desarrollarse y cumplir sueños.
