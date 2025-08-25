SUSCRÍBETE
Noticiero registró en vivo bombardeo de hospital en Gaza

El ataque israelí dejó 19 muertos, entre ellos cuatro periodistas. Las agencias Reuters y AP y la cadena Al Jazzera, confirmaron que sus reporteros fueron víctimas mortales del ataque.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara
