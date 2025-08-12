SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

A través de redes sociales se viralizó una polémica situación: un chofer autorizó a su hijo para manejar el microbús que iba con pasajeros en la localidad de Durango, México.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Con gran esfuerzo, el niño intentaba observar por el parabrisas y alcanzar los pedales.

Desde la subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango fue quien confirmó que el menor es hijo del chofer, y lamentó este “irresponsable” actuar.

Además, la entidad procedió a sancionar al padre “conforme al reglamento”: fue multado y apartado de sus funciones.

Más sobre:MéxicoDurangoMenor de edadNiñosMicrobús

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”

Entre la cancha y el descanso: Rosen y Cruzados se unen para transformar el nuevo Claro Arena

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Servicios

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Fonda del Parque O’Higgins: confirman artistas invitados y precios de las entradas

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del lunes 11 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Aguinaldo de Fiestas Patrias: revisa los montos y requisitos para recibirlo

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 12 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país
Chile

Carabineros ofrece puestos para personal civil en ocho regiones del país

Desbordes valora fallo de la Corte de Apelaciones que inhabilita a Daniel Urrutia y arremete contra el juez: “Es un actor político”

Tras disturbios en el INBA: UDI pide tramitación de proyecto que veta de gratuidad a alumnos involucrados en actos violentos

Cuando el crimen hiere de muerte
Negocios

Cuando el crimen hiere de muerte

Las gestiones de Territoria para reconvertir el edificio de la Bolsa de Santiago

Este miércoles comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas de spam

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”
Tendencias

Los crudos relatos de los norcoreanos que aseguran haber sido enviados a Rusia para trabajar “como esclavos”

Quién es “Chipi”, el delincuente y principal sospechoso de la muerte de Miguel Uribe Turbay

Este teléfono funciona como una laptop de bolsillo con dos pantallas y multitarea sin lag

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”
El Deportivo

Exjugador de la UC sorprende al revelar las razones de su retiro: “Sentí que estaba dañando a mi hija”

Atleta muere tras desplomarse por las altas temperaturas en los Juegos Mundiales

Golpe de autoridad: Luis Enrique sorprende y deja fuera de la Supercopa al portero del PSG Gianluigi Donnarumma

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco
Cultura y entretención

Una nueva era: Taylor Swift anuncia su nuevo disco

Un Beatle con resaca y un romance incipiente: las curiosidades de A Hard Day’s Night, la primera película de The Beatles

Jennifer Aniston y la lucha de Matthew Perry contra las adicciones: “Me alegra que haya superado ese dolor”

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay
Mundo

“No sea hipócrita”: Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos se enfrentan en pleno luto por muerte de Miguel Uribe Turbay

Comisión Europea denuncia obstáculos a la ayuda humanitaria en Gaza y considera “insuficiente” la mejora

Radiografía a la seguridad de Washington D.C.: ¿Por qué Trump desplegó soldados de la Guardia Nacional?

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos
Paula

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista