Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor
A través de redes sociales se viralizó una polémica situación: un chofer autorizó a su hijo para manejar el microbús que iba con pasajeros en la localidad de Durango, México.
Con gran esfuerzo, el niño intentaba observar por el parabrisas y alcanzar los pedales.
Desde la subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango fue quien confirmó que el menor es hijo del chofer, y lamentó este “irresponsable” actuar.
Además, la entidad procedió a sancionar al padre “conforme al reglamento”: fue multado y apartado de sus funciones.
