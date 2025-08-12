Pasajeros captan a un niño manejando microbús: el chofer autorizó al menor

Con gran esfuerzo, el niño intentaba observar por el parabrisas y alcanzar los pedales.

Desde la subsecretaría de Movilidad y Transporte de Durango fue quien confirmó que el menor es hijo del chofer, y lamentó este “irresponsable” actuar.

Además, la entidad procedió a sancionar al padre “conforme al reglamento”: fue multado y apartado de sus funciones.