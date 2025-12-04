VOTA INFORMADO por $1100
    Patagonia: la empresa que quiso ser diferente

    Conversamos con Daniella Hartley, Country Manager de Patagonia en Chile, empresa que define a la tierra como su único accionista, y cuyas utilidades se destinan a proyectos de conservación de la naturaleza o para combatir el cambio ambiental.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Money TalksPatagoniaEmpresasNegociosCambio climáticoNaturaleza

    Anuncian Peaje a luca en la Ruta 68 previo al fin de semana largo: revisa los horarios

    Cierre de la Ruta 68 por peregrinación a Lo Vásquez: revisa los días y horarios

    Cómo funcionará el comercio el fin de semana largo por el feriado del 8 de diciembre

    Rating del miércoles 3 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

