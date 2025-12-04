Inicio
Patagonia: la empresa que quiso ser diferente
Conversamos con Daniella Hartley, Country Manager de Patagonia en Chile, empresa que define a la tierra como su único accionista, y cuyas utilidades se destinan a proyectos de conservación de la naturaleza o para combatir el cambio ambiental.
Por
Paula Morales
4 DICIEMBRE 2025
Money Talks
Patagonia
Empresas
Negocios
Cambio climático
Naturaleza
