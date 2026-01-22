Película bate récord de nominaciones en los Oscar 2026 superando a Titánic y La La Land
La alabada película de Ryan Coogler se adueñó de la marca que pertenecía a Titanic y La La Land, y competirá palmo a palmo frente a Una Batalla Tras Otra. El cine brasileño, esta vez con El Agente Secreto, volvió a tener una jornada gloriosa. Pese a que la mayor parte de los pronósticos apuntaban a que conseguirían un lugar en el listado, finalmente fueron excluidos Paul Mescal, Ariana Grande y Chase Infiniti.
