    Película bate récord de nominaciones en los Oscar 2026 superando a Titánic y La La Land

    La alabada película de Ryan Coogler se adueñó de la marca que pertenecía a Titanic y La La Land, y competirá palmo a palmo frente a Una Batalla Tras Otra. El cine brasileño, esta vez con El Agente Secreto, volvió a tener una jornada gloriosa. Pese a que la mayor parte de los pronósticos apuntaban a que conseguirían un lugar en el listado, finalmente fueron excluidos Paul Mescal, Ariana Grande y Chase Infiniti.

    Por 
    Pablo Gándara y Gonzalo Valdivia
    Lo Último

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado

    Derechos de las mujeres ante un nuevo ciclo político

    Kast entre la emergencia y la unidad

    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    Rating del miércoles 21 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Junaeb detalla próxima entrega de útiles escolares: ¿Cuáles son los requisitos para recibirlos?

    Sin la presencia de Frei Ruiz-Tagle y el PC: se realiza homenaje por muerte de expresidente Eduardo Frei Montalva
    Ad portas del cónclave del Socialismo Democrático con la DC: PS alude a unidad progresista y PPD reitera que habrá dos oposiciones

    El dólar ignora la fuerte caída del cobre y se instala en nuevos mínimos desde diciembre 2023
    Incendios: Gobierno activa Fondo Nacional de Reconstrucción para la Región del Ñuble y tres comunas del Biobío

    FNE respalda nueva propuesta de contratación presentada por MetroPago y descarta riesgos para la libre competencia

    Cómo cambiaron los niños a los que les dieron un teléfono antes de los 12 años, según un estudio
    Alerta alimentaria por 8 fórmulas infantiles en Chile: cuáles son los lotes y los síntomas de la toxina

    La respuesta de la defensa de Julio Iglesias ante la denuncia por agresión sexual y trata

    Buscaban a denunciados por abuso sexual: barristas de Alianza Lima invaden entrenamiento y agreden a jugadores
    Manuel Pellegrini lamenta la insólita lesión de Lo Celso en el Betis: “Su entrada era importante, pero duró un minuto”

    Colo Colo se queda con el 30% del pase: Blanco y Negro confirma la venta de Lucas Cepeda al Elche por US$ 3 millones

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records
    Isabel Pantoja celebrará 50 años de carrera musical en el Gran Arena Monticello

    “Vinos & vinilos”: escucha lo nuevo de Ana Tijoux junto a DJ Dacel

    Avanza en el Parlamento venezolano ley que abre la explotación petrolera al sector privado
    Agentes del servicio migratorio de EE.UU. detienen a niño de 5 años en operativo en Minnesota

    Ordenan el arresto del hijo del expresidente boliviano Luis Arce tras no comparecer ante tribunal

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer