SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    “Podemos llegar a un consenso”: Boric insta a Kast a aprobar proyecto de Sala Cuna

    Este lunes, el presidente Gabriel Boric hizo un llamado al presidente electo José Antonio Kast a llegar a un acuerdo por el proyecto de Sala Cuna Universal.

    Por 
    Catalina Bórquez

    Durante su discurso en la ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026, se dirigió directamente a su sucesor: “Lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna que está en discusión hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos (…) aprovechemos José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante”.

    “Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (Sala Cuna) podemos llegar a un consenso”, sostuvo el mandatario, agregando: “No pensemos siempre, esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte”.

    La alocución del presidente se da tras los duros cuestionamientos de Kast a la actual administración en Icare y mientras desde el gobierno acusan a la oposición de congelar las conversaciones para destrabar proyectos legislativos clave para La Moneda, como el de Sala Cuna.

    Más sobre:Gabriel BoricJosé Antonio KastCongreso Futuro 2026Sala Cuna UniversalIcare

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autoridad ambiental (SEA) recomienda aprobar proyecto de prospección minera de Barrick en Atacama

    Frente Amplio acusa a Kast de “mezquindad política” y PPD llama al nuevo gobierno a destrabar proyectos de sala cuna y FES

    Conoce “Tedevuelvo.cl” de Prime Corredores de Seguros

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Servicios

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Pagos del Subsidio al Empleo Joven: revisa el calendario y cómo solicitar el beneficio

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Confirman calendario de pagos del Bono al Trabajo de la Mujer 2026: estas son las fechas

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Barnsley por la FA Cup

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Celta de Vigo en TV y streaming

    Frente Amplio acusa a Kast de “mezquindad política” y PPD llama al nuevo gobierno a destrabar proyectos de sala cuna y FES
    Chile

    Frente Amplio acusa a Kast de “mezquindad política” y PPD llama al nuevo gobierno a destrabar proyectos de sala cuna y FES

    Comisión de Cultura rechaza indicaciones de senadora Campillai y despacha a Sala proyecto para instalar monumento de Piñera

    Crespo enfrenta por última vez a los tres jueces que decidirán el caso Gatica: “Yo no fui quien ejecutó ese disparo”

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión
    Negocios

    Vytal Group completa la adquisición de Chilevisión

    Paulina Yazigi renuncia a la presidencia de la Asociación de AFP

    Las propuestas de la CPC al próximo gobierno para reducir plazos de permisología

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny
    Tendencias

    Apple Fitness+ inicia 2026 con nuevos planes de entrenamiento y música de Bad Bunny

    Qué son los deepfakes y por qué Grok tuvo que limitar sus imágenes generadas con IA

    El giro radical de la pirámide alimenticia en EEUU: qué alimentos recomiendan comer ahora

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones
    El Deportivo

    Cambios en la U: familia Schapira concreta salida de Azul Azul tras vender sus acciones por US$ 7,5 millones

    Entre el deporte y la educación: cuando correr en Huilo Huilo también financia el futuro

    Terremoto merengue: Real Madrid anuncia la salida de Xabi Alonso tras perder la Supercopa de España ante el Barcelona

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú
    Finde

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas
    Cultura y entretención

    Apesanteur, la nueva obra callejera y gratuita de Royal de Luxe que trae Teatro a Mil: lee aquí las coordenadas

    Cómo el cine brasileño selló otra noche gloriosa en Hollywood

    “Hay que escuchar a todos los protagonistas”: la escena chilena de shows en alerta ante nueva disputa por el Nacional

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia
    Mundo

    Cuatro claves del juicio en apelación de Marine Le Pen en Francia

    Europa ante semana crucial de Groenlandia: entre calmar a Trump e involucrar a la OTAN en defensa de la isla

    Invasión de Rusia a Ucrania supera duración de lucha de la URSS contra la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños
    Paula

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil