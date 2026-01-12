“Podemos llegar a un consenso”: Boric insta a Kast a aprobar proyecto de Sala Cuna

Durante su discurso en la ceremonia inaugural del Congreso Futuro 2026, se dirigió directamente a su sucesor: “Lo invito a que aprobemos el proyecto de Sala Cuna que está en discusión hace casi 20 años, y que hoy día tenemos un consenso técnico con los equipos (…) aprovechemos José Antonio, presidente electo, de llegar a un acuerdo al respecto y sacarlo adelante”.

“Yo entiendo que en el FES hay muchas diferencias, seguramente vamos a tenerlas y mantenerlas, pero creo que ahí (Sala Cuna) podemos llegar a un consenso”, sostuvo el mandatario, agregando: “No pensemos siempre, esto es un mensaje en particular para nosotros quienes estamos en política, en la peor versión posible de lo que argumenta mi contraparte”.

La alocución del presidente se da tras los duros cuestionamientos de Kast a la actual administración en Icare y mientras desde el gobierno acusan a la oposición de congelar las conversaciones para destrabar proyectos legislativos clave para La Moneda, como el de Sala Cuna.