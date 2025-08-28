Popular tiktoker venezolana es acusada de maltrato animal en Vitacura: influencer respondió
Chely Schneider fue acusada a través de Sosafe por sus vecinos de maltrato animal, quienes grabaron a su perrito en el balcón de su departamento lleno de heces, situación que rápidamente escaló a X y TikTok.
Una usuaria, comentó que “lo tiene todo el día y noche en el balcón sin agua, comida y su caquita todo el tiempo ahí (…) cochina si no tienes tiempo no compres perros”.
Frente a las acusaciones, Chely Schneider -quien tiene cerca de 1 millón deseguidores en Instagram- publicó un video donde descartó que el animal esté expuesto a algún tipo de maltrato.
“Respecto a las imágenes con sus heces, quiero aclarar que se debió a que estuvo enfermo. Después de llevarlo al veterinario se nos indicó una dieta gastroenterica, lo que provocó que hiciera más popó de lo normal. Esto fue una situación puntual, no significa que Arturito viva en suciedad”, explicó.
