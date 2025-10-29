SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

¿Por qué SsangYong cambió su marca a KGM?

La firma coreana, ex SsangYong, comienza una nueva era con cambio de nombre y estreno de productos.

Romina CannoniPor 
Romina Cannoni
Más sobre:Auto MotoresMotoresAutosKGMVehículosSsangYongexSsangYong

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Comisión ambiental aprueba proyecto de exploración minera de Antofagasta Minerals por US$220 millones

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

“Me someto a la institucionalidad”: Juez Ulloa tras aprobación de acusación constitucional en su contra

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Servicios

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Crystal Palace por la Carabeo Cup

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Dónde y a qué hora ver a Swansea City vs. Manchester City

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio
Chile

Caso SQM: Valencia reconoce “responsabilidad institucional” tras absolución y lanza reproches contra tribunal por demora en juicio

“Existe prueba para formalizar”: Querellante pide a Cooper no cerrar causa por casa de Allende y eleva antecedentes a la Fiscalía Nacional

Ximena Ossandón (RN): “Kast aprendió que perdió sus elecciones pasadas por ser tan duro y extremista con los temas de mujer”

Comisión ambiental aprueba proyecto de exploración minera de Antofagasta Minerals por US$220 millones
Negocios

Comisión ambiental aprueba proyecto de exploración minera de Antofagasta Minerals por US$220 millones

Desde la minería a las salmoneras: Gremios arremeten contra ley SBAP y sitios prioritarios

Fed vuelve a bajar la tasa de interés, pero Powell pone en duda nuevo recorte en diciembre

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra
Tendencias

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido
El Deportivo

La ANFP reprograma el duelo entre la UC y O’Higgins en paralelo al de Coquimbo Unido

Team ParaChile recibe la bandera que será portada en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos Juveniles

El nuevo ninguneo del técnico de Le Havre a Damián Pizarro: “No está a la altura”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos
Mundo

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

El destructivo paso del huracán Melissa por Cuba tras devastación en Jamaica

Fiscal de París dice que sospechosos del robo del Louvre “admiten parcialmente su participación”

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”