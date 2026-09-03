Presidente Kast visita a alcalde de San Bernardo tras amenazas de muerte
Hasta la municipalidad de San Bernardo llegó la mañana de este jueves el Presidente José Antonio Kast para visitar al alcalde Christopher White, quien recientemente recibió amenazas de muerte en su contra, presuntamente orquestadas por Juan Flores Valenzuela, más conocido como "Indio Juan". “Tenemos un objetivo común, que es perseguir y decirle al crimen organizado que ellos son el verdadero enemigo”, declaró el edil.
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