Desde la Redacción: entrevista a Pedro Araya, senador PPD y presidente comisión de Constitución
En el programa de streaming de La Tercera, el parlamentario -entrevistado por Rodrigo Álvarez y Nicolás Quiñones- dio por superado el impasse con su partido, el PPD, tras haber dicho que estaba dispuesto a "cruzar la vereda" en temas de seguridad y ratificó que votará en contra de la idea de legislar la reforma constitucional de La Moneda. Con todo, enfatizó su disposición a respaldar proyectos en la materia, como el que endurece las penas a menores en el marco de la Ley Penal Adolescente. Según Araya, esta modificación "probablemente" será el "próximo foco de conflicto" dentro de la izquierda y centroizquierda.
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