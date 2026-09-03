Cuatro años del triunfo del Rechazo: el relato de Monckeberg y Harboe de su paso por la Convención
Ad portas de que se cumplan cuatro años del plebiscito que dio un portazo a la propuesta del primer proceso constitucional, los exconvencionales Cristián Monckeberg y Felipe Harboe relataron en el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', los entretelones de la Convención Constitucional, qué implicó el proceso y qué opinan de las nuevas propuestas -esta vez del Ejecutivo- de modificar la Carta Magna. Todos los detalles en el video.
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