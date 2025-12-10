¿Quién ganó el último debate presidencial?

En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma Aldo Cassinelli analizó el encendido debate Anatel entre José Antonio Kast y Jeannette Jara, el último cara a cara de los candidatos antes del balotaje. ¿Cuáles fueron los puntos fuertes de cada uno y es posible que la instancia pueda mover la aguja? Revisa en el video el análisis.
